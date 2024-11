È stato sorpreso in possesso di 127 grammi di hashish, già suddiviso in dosi pronte per essere spacciate, nei pressi del terminal degli autobus a Ribera. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sciacca hanno arrestato un 18enne di origine tunisina, residente a Ribera e già noto alle Forze dell’Ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un servizio di controllo del territorio, l’equipaggio della Sezione Radiomobile ha notato il giovane aggirarsi con atteggiamento sospetto nei pressi del terminal bus di via Lioni. Insospettiti dal comportamento del ragazzo, i militari, supportati dai colleghi della Sezione Operativa, hanno proceduto al controllo del soggetto.

Nel corso della perquisizione personale, eseguita sul posto, i Carabinieri hanno rinvenuto 127 grammi di hashish, suddivisi in dosi pronte per essere immesse sul mercato illecito. L’arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica di Sciacca, è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida, nel corso della quale il Giudice convalidava l’arresto disponendo per il giovane l’obbligo di dimora nel comune di residenza. L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, condotte con costante impegno dai Carabinieri sul territorio dell’intera provincia di Agrigento.