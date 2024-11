fino al 24 gennaio 2025, sulla A19 “Palermo-Catania” verrà effettuata la parzializzazione di entrambe le carreggiate, dal km 120,200 al km 120,750 e dal km 121,700 al km 121,900, in località Enna, su tratti saltuari non superiori a 550 metri, mediante la chiusura delle corsie di sorpasso.

Limiti di velocità e divieti di sorpasso

Vigerà, nell’ambito delle aree di cantiere, il limite di velocità di 60 chilometri orari ed il divieto di sorpasso dei mezzi. Il provvedimento si rende necessario per effettuare i lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza.

Chiusura corsie tra Buonfornello e Scillato

Invece, a partire dalle ore 7:00 del 20 novembre e fino alle ore 19:00 del 21 novembre, fra i chilometri 50,700 e 44,800, tra gli svincoli di Buonfornello e Scillato della “Palermo-Catania” sarà in vigore la parzializzazione della carreggiata in direzione Palermo mediante la chiusura delle corsie di emergenza e di marcia. Sui tratti autostradali interessati dai lavori vigerà il limite massimo di velocità di 60 chilometri orari ed il divieto di sorpasso dei mezzi. Il provvedimento si rende necessario per effettuare, in sicurezza, un sopralluogo di collaudo delle opere realizzate lungo il suddetto tratto di A19.

Piano di ammodernamento e messa in sicurezza

Questi interventi si inseriscono nell’ambito del più ampio piano di ammodernamento e di messa in sicurezza della A19 “Palermo-Catania” avviato da Anas di concerto con il commissario straordinario per la A19, Renato Schifani. Durante i lavori si farà in modo di limitare al massimo i disagi, alternando opportunamente l’apertura e la chiusura dei cantieri.

Il piano neve

Anas, come ogni anno in questo periodo, sta per avviare il Piano Neve, insieme alle Forze dell’Ordine, per fronteggiare le emergenze meteo e garantire la sicurezza e la transitabilità di tutta la propria rete stradale e autostradale. Il piano della società del Gruppo Fs prevede tutte le azioni necessarie per prevenire e affrontare le criticità stradali in condizioni metereologiche avverse. Tra le misure previste, l’obbligo per i veicoli a motore di essere muniti di pneumatici invernali o catene a bordo a partire dal 15 novembre fino al 15 aprile 2025 e la prescrizione, attraverso ordinanze, di limitazioni al traffico in caso di meteo avverso. Il provvedimento, emanato in base alle norme del Codice della Strada, è segnalato mediante apposita segnaletica verticale. Durante il periodo di validità, i ciclomotori e i motocicli potranno circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di precipitazioni nevose in corso.