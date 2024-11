Il Comune di Agrigento segna un altro traguardo fondamentale per la promozione della legalità e il rilancio economico e sociale del territorio. L’aggiudicazione e la consegna dei lavori per la valorizzazione di un immobile confiscato, finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), rappresenta un passo significativo in questa direzione.

Come sottolinea l’assessore Gerlando Principato, l’affidamento dei lavori di un progetto, approvato da pochi mesi in linea tecnica dal Rup Geom. Vincenzo Galletto e in linea amministrativa dalla giunta comunale, trasformerà un immobile confiscato nel 2009, situato ad Agrigento, in un Centro Antiviolenza e una struttura di ospitalità di emergenza.

Il progetto, denominato “Non ti lasciamo sola”, prevede un investimento di 999.380 euro, finanziato attraverso il PNRR nell’ambito della Missione 5 – Inclusione sociale, Componente 3 – Interventi speciali per la coesione territoriale. Candidato dall’ex assessore Lala e coordinato dall’assessorato ai Lavori Pubblici Principato, il progetto mira alla riqualificazione di un immobile confiscato alla criminalità organizzata, restituendo alla collettività uno spazio dedicato ad attività sociali. Il nuovo Centro Antiviolenza offrirà supporto psicologico, legale e assistenziale, mentre la residenza emergenziale sarà a disposizione di chi necessita di allontanarsi temporaneamente da situazioni di pericolo.

Il finanziamento del PNRR coprirà tutte le spese per la ristrutturazione dell’immobile, l’adeguamento funzionale, la messa in sicurezza e l’allestimento degli spazi. L’edificio, di circa 400 metri quadri, situato all’interno di una struttura di cinque piani, diventerà un punto di riferimento per il supporto alle vittime di violenza, trasformando un bene in stato di abbandono in un simbolo di speranza e rinascita.

Questo progetto dimostra come la lotta alla criminalità organizzata possa diventare un potente motore di sviluppo, contribuendo al benessere e alla sicurezza del territorio, e rappresentando un esempio concreto di riscatto sociale ed economico per Agrigento e l’intero Paese.