Non ci sono dubbi sulla natura doloso dell’incendio che la scorsa notte ha danneggiato la Bmw serie 1 di proprietà di una sessantacinquenne di Porto Empedocle. Accanto all’auto, infatti, è stata rinvenuta una bottiglia con del liquido infiammabile. Il rogo è avvenuto in via Sturzo. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Presenti anche i poliziotti del commissariato Frontiera che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto.