Continuano le attività di salvaguardia dell’ambiente e di contrasto ai comportamenti illeciti legati alla gestione dei rifiuti svolte dall’Arma.

I Carabinieri della Stazione di Casteltermini hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento un 74enne del luogo, per abbandono di rifiuti.

Nello specifico, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto e alla repressione dei reati ambientali, i militari hanno sorpreso l’uomo mentre scaricava dalla propria autovettura svariate tipologie di rifiuti, tra i quali una sedia in legno, bottiglie di vetro e un sacco dell’umido contenente materiale organico, per poi accatastarle e abbandonarle sul bordo di una strada che dal paese conduce in zone di campagna. Al pensionato è stato intimato, in ossequio alla legge che disciplina la materia, di recuperare i propri rifiuti e di smaltirli secondo quanto previsto dalle modalità indicate dal comune di residenza. Tale condotta, oltre a violare le normative vigenti in materia ambientale, contribuisce a creare degrado e rischi igienico-sanitari per la comunità.