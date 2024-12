Nuova raccolta di sangue, domenica 1 dicembre, a Campobello di Licata. L’ iniziativa è dell’Avis-Associazione Volontari Italiani del Sangue. Si inizia alle ore 8, presso la sede Avis, sita in via Nicotera, sotto lo slogan: “”‘Donare sangue: una scelta per gli altri, una scelta per se””. 13 donazioni e una idoneità nella precedente raccolta di sangue.

Il 15 dicembre la successiva giornata della donazione di sangue.

“”Donate sangue”” è il continuo appello dell’associazione di volontariato, per effetto della mancanza di sangue.

Giovanni Blanda