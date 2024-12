“Con immenso piacere e orgoglio annunciamo che il Dott. Francesco Lo Monaco, illustre cardiologo originario di Naro, è stato insignito del prestigioso riconoscimento agli European Award Medicine 2024. Lo dice in una nota il sindaco di Naro, Milco Dalacchi.

“La sua eccezionale carriera, caratterizzata da competenza, dedizione e un approccio olistico alla cura dei pazienti, ha reso il Dott. Lo Monaco un punto di riferimento nel campo della cardiologia. Questo premio celebra non solo i suoi successi clinici, ma anche il suo impegno costante nel promuovere la salute e il benessere attraverso l’innovazione, la formazione e la sensibilizzazione della comunità. Grazie, Dott. Lo Monaco, per rappresentare con onore la nostra Naro e per il grande contributo che offri ogni giorno alla medicina e alla vita di chi si affida alle tue cure. Sei un esempio di eccellenza e ispirazione per tutti noi” conclude il primo cittadino.