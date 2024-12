La magistrata Giovanna Di Rosa, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano, è stata premiata con l’Ambrogino d’oro, l’onorificenza conferita dal Comune di Milano alle personalità di prestigio della città lombarda.

A intervenire è l’ex sindaco di Naro Maria Grazia Brandara. “Si tratta di un enorme vanto per la nostra città, perché la dottoressa Di Rosa è di origini naresi. La sua carriera specchiata, il suo impegno anche sociale su tematiche delicatissime come quella di garantire una detenzione che garantisca i diritti delle persone in carcere, ne fanno un esempio da seguire. I miei migliori auguri per questo meritatissimo riconoscimento”.