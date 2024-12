Il questore Maurizio Auriemma è in concedo. Si è svolta ieri a Firenze la cerimonia di saluto del dirigente generale di pubblica sicurezza. Auriemma è stato per anni alla guida della questura di Agrigento per poi andare a Bergamo nel 2019 prima della sua ultima esperienza nel capoluogo toscano. “Ringrazio le donne e gli uomini delle forze di polizie, la cittadinanza, la magistratura, le istituzioni e gli organi di stampa per il lavoro svolto in questi anni e chiedo scusa se non sono riuscito sempre ad ascoltare tutti”.