Continua con perseveranza l’impegno della Confraternita di Misericordia di Campobello di Licata con il progetto denominato “ Le nuove povertà” finanziato con fondi regionali che, ad oggi assiste circa 20 nuclei familiari e singoli soggetti della nostra comunità che si trovano in stato di bisogno. Il Progetto proseguirà fino a settembre del 2025 e contiamo di dare continuità con la presentazione di un progetto di proseguimento. Un’altra buona notizia ha commentato Salvino Montaperto Vice Presidente del Movimento regionale delle Misericordie giunge in questi giorni, dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva da parte dell’ufficio nazionale del servizio civile, dove i nostri progetti hanno avuto un punteggio che dovrebbe permetterci di accedere al finanziamento per avviare per il 2025 diversi volontari. Se tutti i progetti saranno finanziati, ha continuato la volontaria Lavinia Corbo operatrice di rete della Confederazione Nazionale e coprogettista, saranno 13 i ragazzi dai 18 a28 anni che saranno avviati con il prossimo bando. Infatti ha concluso Lavinia nei prossimi giorni avvieremo una campagna informativa e proporremo degli open day per informare i nostri giovani sull’opportunità.

Il V.Presidente Federaz. Region. Misericordie

Salvatore Montaperto