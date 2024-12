Un massiccio dispiegamento di forze nell’ultimo weekend ad Agrigento dove poliziotti, carabinieri e finanzieri hanno eseguito alcuni controlli sui luoghi sensibili della movida della Città dei templi. Un dispositivo – quello disposto dal questore Tommaso Palumbo – volto a garantire la sicurezza degli avventori e scongiurare situazioni spiacevoli come quelle verificatesi nelle scorse settimane con principi di risse e aggressioni. Le forze dell’ordine hanno presidiato il centro cittadino e, per fortuna, non c’è stato bisogno del loro intervento.

Un sabato sera, quello appena trascorso, caratterizzato però dal solito fenomeno della “sosta selvaggia” con circa cinquanta automobilisti che hanno parcheggiato i rispettivi veicoli laddove non si poteva. Per questo motivo sono state elevate diverse multe. La Guardia di Finanza ha invece controllato la regolare emissione degli scontrini nelle attività commerciali. Qualcuno è stato “pizzicato” e adesso rischia sanzioni da 250 euro a 4mila euro. Controlli che proseguiranno nei prossimi giorni alla luce anche delle imminenti vacanze natalizie che segneranno un aumento del flusso di persone.