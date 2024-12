svelato l’itinerario della Fiamma Olimpica e Paralimpica dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, la quale farà tappa ad Agrigento il prossimo 16 dicembre 2025. In Sicilia la Fiamma toccherà anche le città di Palermo, Siracusa e Catania per poi ripartire alla volta di Reggio Calabria.

Ogni giornata di staffetta si concluderà con l’accensione del braciere, un momento di festa e di partecipazione che segna il culmine delle attività nel luogo della city celebration. In occasione dell’arrivo della fiamma, Agrigento ospiterà spettacoli musicali, esperienze e performance artistiche con la partecipazione delle comunità locali. La Fiamma saprà accendere la passione dell’Italia e degli italiani per le prossime Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali, e coinvolgere le nuove generazioni ispirandole ai principi dello Sport. Un viaggio che non è solo celebrazione, ma contenuto profondo e valoriale radicato nella sacralità del movimento Olimpico e Paralimpico. La Fiamma è un simbolo di unità e pace; porta con sé un messaggio universale che trascende confini e differenze, invitando ogni persona a partecipare a un evento di assoluta rilevanza globale. Il suo passaggio rappresenta, infatti, i valori fondamentali dell’Olimpismo e del Paralimpismo e incarnando i sentimenti di Amicizia, Pace, Speranza e Spirito di Squadra.

“Ogni passo di questo viaggio attraverso le nostre città, diventerà un momento di celebrazione e riflessione, ricordandoci il potere dello sport nel costruire ponti e abbattere barriere”, spiega Giovanni Malagò, presidente di Fondazione Milano Cortina 2026. “Quando la Fiamma percorrerà le nostre strade travolgerà milioni di persone con un calore unico e irripetibile: quello che solo lo sport sa trasmettere. Accendendo nei cuori delle persone la consapevolezza di far parte di qualcosa di più grande, il Viaggio della Fiamma Olimpica e il Viaggio della Fiamma Paralimpica saranno un’opportunità unica per l’Italia di brillare, ancora una volta, sulla scena mondiale”.