Per le imprese interessate. Il Comune di Ravanusa ha Pubblicato l’avviso pubblico per l’erogazione, a favore delle micro, piccole e medie imprese, di contributi a fondo perduto per l’abbattimento degli interessi sui mutui in essere al 1° gennaio 2024.

Le domande vanno presentate, tramite piattaforma dedicata, entro le ore 17 del 12 dicembre 2024.

Giovanni Blanda