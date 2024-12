Era stata investita insieme alla sorella da un’auto sulla statale 113 a Carini. Dopo un periodo di ricovero Vincenza Sparacio è morta all’ospedale Villa Sofia. L’incidente si è verificato all’altezza di Bivio Foresta, a Carini. La salma è stata trasferita al Policlinico per l’autopsia in programma nei prossimi giorni.

La ricostruzione

L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio dello scorso 11 novembre. Erano da poco passate le 18, quando un automobilista, alla guida di una Fiat Panda, non sarebbe riuscito a frenare in tempo per evitare le due sorelle, di 76 e 78 anni, probabilmente anche a causa dell’asfalto viscido per la pioggia caduta abbondantemente in quelle ore. Le due donne erano state trasportate dai sanitari del 118 a Villa Sofia, in codice rosso e prognosi riservata. Sull’incidente indaga la polizia municipale di Carini.