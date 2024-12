E’ stato ammesso a finanziamento, nell’ambito del Psr Sicilia, il progetto per i lavori di sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale della “Strada Vicinale Magaggiaru” che collega i territori agrari dei comuni di Montevago, Santa Margherita del Belìce e Menfi. Lo fanno sapere in una nota il sindaco di Montevago, Margherita La Rocca Ruvolo, e l’assessore all’Agricoltura, Francesco Russo.

L’importo complessivo del progetto esecutivo, redatto dall’ufficio tecnico comunale diretto dall’ingegnere Rossella Sanzone per partecipare al bando pubblicato dall’assessorato regionale dell’Agricoltura lo scorso aprile, è di 494.314 euro. La misura di finanziamento è la 4.3 (Sostegno a investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura, azione 1 (Viabilità interaziendale e strade rurali per l’accesso ai terreni agricoli e forestali).

In particolare, l’intervento prevede: la scarifica della sede stradale; l’asfaltatura; la posa in opera della segnaletica stradale finalizzata alla valorizzazione del territorio; la creazione di due piazzole di sosta delimitate da steccato in legno; la piantumazione lungo i margini della strada di essenze arboree; il rifacimento delle cunette stradali e, infine, la costruzione di due sottopassaggi per la libera circolazione della fauna selvatica.

“E’ un finanziamento importante – dichiarano in una nota il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo e l’assessore comunale all’Agricoltura Francesco Russo – che ci consentirà di ripristinare una strada di collegamento che ormai da tempo si presenta in uno stato degradato. E’ un altro dei progetti che va in porto grazie a un lavoro quotidiano di programmazione svolto dall’amministrazione locale in sinergia con i dirigenti e i dipendenti comunali, che ringraziamo per l’impegno. Continueremo a lavorare in questa direzione, in collaborazione con le istituzioni regionali, per partecipare ad altri bandi regionali, nazionali ed europei e intercettare finanziamenti utili a portare benefici al nostro territorio”.