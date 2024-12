Ci risiamo. Ennesima truffa del “finto carabiniere” in provincia di Agrigento. Questa volta è toccato ad una novantenne di Campobello di Licata che ha consegnato gioielli e preziosi, per un valore di oltre 10mila euro, nelle mani di un truffatore. Il copione è ormai consolidato. Prima la telefonata di un sedicente appartenente all’Arma e poi la richiesta di denaro per evitare guai giudiziari ad un parente coinvolto in un fantomatico incidente stradale.

Anche questa volta, come spesso accaduto, l’anziana ha recuperato tutti i preziosi che aveva in casa e li ha consegnati poco dopo ad un uomo che si è presentato davanti la porta dell’abitazione. Soltanto in un secondo momento ha capito di essere stata raggirata. Al via le indagini dei carabinieri per risalire all’identità dei malviventi.