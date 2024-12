Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento, Giuseppe Miceli, ha disposto la revoca della misura cautelare del divieto di avvicinamento con obbligo di braccialetto elettronico a carico di un sessantacinquenne empedoclino indagato per maltrattamenti e violenza sessuale ai danni della figlia trentaseienne. La decisione è arrivata a conclusione dell’incidente probatorio in cui è stata ascoltata la donna che, attraverso le denunce, aveva fatto partire l’inchiesta.

Un interrogatorio, avvenuto in presenza della psicologa Laura Grado, ritenuto confusionario e contraddittorio. La figlia aveva accusato il padre di averla picchiata, minacciata di morte e in una occasione anche costretta a subire atti sessuali. Per questo motivo la scorsa estate il giudice aveva disposto la misura cautelare nei confronti dell’indagato. Oggi, alla luce anche della testimonianza ritenuta “contraddittoria”, è stato revocato il divieto come richiesto dalla stessa procura, con il pm Maria Barbara Grazia Cifalinò. Il sessantacinquenne, difeso dagli avvocati Salvatore Collura e Roberta Tuttolomondo, torna libero e senza restrizioni.