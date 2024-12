Un sequestro di 300 chili di fuochi d’artificio, trasportati illegalmente, e’ stato effettuato dalla polizia di Stato, nell’ambito dei servizi di controllo disposti a tappeto, in tutto il territorio provinciale, dal questore di Catania, in vista delle festivita’ natalizie. Gli agenti del Nucleo Artificieri dell’Ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico sono riusciti a risalire ad una importante quantita’ di fuochi pirotecnici, 105 chili, trasportata da due uomini, un napoletano di 40 anni e un catanese di 38 anni, che sono stati denunciati per il mancato rispetto delle prescrizioni indicate in licenza, nonche’ per il trasporto illegale di fuochi d’artificio. Nel caso dei due trasportatori denunciati, i poliziotti, dopo aver osservato le varie fasi di trasbordo, effettuate senza alcuna cautela, lanciando da un camion all’altro le scatole con i fuochi d’artificio, facendo cadere i colli e danneggiandoli, hanno deciso di intervenire immediatamente.

Da un attento esame delle bolle di carico, gli artificieri hanno avuto modo di verificare che uno dei due trasportatori ha scaricato alcune scatole in luogo diverso da quello indicato in licenza, aspetto vietato per motivi di sicurezza. Il controllo in una rivendita in provincia di Messina ha consentito di denunciare anche la titolare in quanto deteneva 175 chili di artifizi pirotecnici, ben oltre il limite consentito dalla licenza. L’attenzione dei poliziotti si e’ concentrata, inoltre, negli hub di spedizione per accertare la presenza di materiale esplodente che non puo’ essere spedito se non osservando specifiche e scrupolose prescrizioni. Al termine di due verifiche presso due punti hub ubicati a Catania sono stati sequestrati complessivamente 15 chili di prodotti, spediti senza alcun rispetto delle norme di sicurezza.