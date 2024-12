La Funzione pubblica Cgil, a spoglio quasi ultimato, supera in Sicilia il 45% dei consensi nelle elezioni per le Rsu del comparto dell’ igiene ambientale e si afferma primo sindacato, con uno stacco netto dalle altre sigle, doppiando il numero dei voti della seconda. “La grande partecipazione al voto– scrivono in una nota i segretari generali della Cgil Sicilia e Funzione pubblica Alfio Mannino e Gaetano Agliozzo e Giovanni Cammuca, componente della segreteria regionale della Fp Cgil con delega al comparto- è un grande risultato, una prova di democrazia, il segnale della fiducia che lavoratrici e lavoratori ripongono nel sindacato e nelle battaglie che porta avanti, quelle che riguardano specificamente la categoria, ma anche quelle di ordine generale. Le nostre battaglie per i salari, per la sicurezza sul lavoro, per il diritto alla salute, per un fisco giusto- sottolineano gli esponenti di Cgil e Fp- sono particolarmente sentite tra lavoratrici e lavoratori, soprattutto tra quelli di un settore difficile come quello dell’igiene ambientale, dove ancora tanti traguardi devono essere raggiunti. La Cgil non tradirà la loro fiducia”.

La Fp CGIL domina le elezioni sindacali nel comparto igiene ambientale anche nella provincia di Agrigento. Tra i protagonisti del successo Vincenzo Graci coordinatore provinciale e RSU uscente , che si conferma come il più votato in provincia e il primo eletto alla SRR ATO 4 Agrigento Est con un consenso che Sfiora l’80%, a testimonianza del forte apprezzamento per il suo operato. Bene anche gli altri candidati della FP CGIL : Salvatore Centorbi riconfermato a pieni voti nella sua roccaforte licatese , Eleonora Aleo e Giuseppe Licata , che completano il gruppo RSU.“La forte affermazione dei candidati ha premiato il lavoro svolto per la difesa e la valorizzazione di tutti i lavoratori per rafforzarne la sicurezza i diritti e la dignità nel lavoro. Sapendo difendere il mantenimento della forza lavoro senza consentire ad un certo tipo di politica di fare cassa sulla pelle dei lavoratori e puntando nelle prossime battaglie a dare stabilità e l’utilizzo del tempo pieno a quanti ancora non lo sono; I componenti delle nuove RSU e delle RLSSA si batteranno per tutelare i diritti, migliorare l’ambiente e la sicurezza del lavoro, aumentare il salario pretendendo l’adeguamento all’inflazione reale degli ultimi anni, fare rispettare il CCNL in tutte le sue parti“, cosi in una nota i Segretari Generali dalla Camera del Lavoro e della Funzione Pubblica CGIL di Agrigento Alfonso Buscemi ed Enzo Iacono che hanno definito questo risultato un importante riconoscimento dell’impegno costante del sindacato per i diritti e la rappresentanza dei lavoratori del settore.