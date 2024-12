Perde il controllo del veicolo, si schianta contro quattro auto parcheggiate e poi fugge senza fermarsi. È accaduto nella notte tra venerdì e sabato in via Callicratide, nel centro di Agrigento. Protagonista della vicenda è un uomo la cui identità è al momento ignota. A notare la scena, e lanciare l’allarme, è stato uno degli abitanti del quartiere che però non è riuscito a prendere la targa.

Secondo quanto ricostruito, il conducente di una Volkswagen avrebbe perso il controllo dell’auto andandosi a schiantare contro quattro auto parcheggiate ai lati della carreggiata. Il boato è stato tremendo e importanti sono stati i danni riportati dai veicoli. Per fortuna non ci sono stati feriti. L’uomo, invece di fermarsi, ha ben pensato di riprendere la marcia e allontanarsi dal luogo. Indagini sono in corso per identificarlo.