Si rifiutano di consegnare del denaro e per questo motivo sarebbero stati aggrediti con un coltello da un malvivente. È quanto denunciato da due immigrati agli agenti del commissariato di Licata. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. I poliziotti, raccolta la testimonianza, hanno avviato le indagini per cercare di ricostruire quanto accaduto.

Il fatto sarebbe avvenuto nella serata di sabato nei pressi di alcuni esercizi commerciali. I due immigrati hanno raccontato di essere stati avvicinati da un uomo armato di coltello che, dopo aver intimato loro di consegnare i soldi, li avrebbe colpiti con alcuni fendenti. I due giovani sono stati poi trasferiti in ospedale per le cure mediche del caso. Al via le indagini.