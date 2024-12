Anche quest’anno la Misericordia di Campobello di Licata presenta un importante progetto per partecipare al bando del comune con fondi regionali sulla democrazia partecipata. Come ogni anno i cittadini dai 16 anni in poi possono recarsi nei giorni di mercoledì 11 dicembre dalle 9,00 alle 13,00 e giovedì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 17,30 presso l’aula consiliare del Comune in Piazza XX Settembre per esprimere il proprio voto. La Misericordia di Campobello di Licata, ha dichiarato il Governatore Carmelo Vaccaro, vuole ritornare a dare il servizio di Emergenza utile a tutta la comunità che già in tante occasioni è stata salvavita in alcuni interventi in codice rosso. L’esigenza di acquistare una nuova ambulanza nasce dal fatto che a far data del mese di luglio il sistema dell’emergenza regionale del 118 ci ha escluso in quanto l’ambulanza in dotazione ha raggiunto i sette anni di vita e come da normativa , non si possono più espletare i servizi con il 118. Ecco allora il nostro progetto, ha continuato Vaccaro, che prevede l’acquisto della nuova Ambulanza per ritornare a dare ai cittadini di Campobello di Licata un servizio di urgenza-emergenza. Inoltre, ha dichiarato l’esperto autista- soccorritore della stessa associazione Francesco Rizzo, vogliamo ricordare alle tante associazioni e financo alle istituzioni che organizzano eventi e manifestazioni che, le nuove regole sui piani di sicurezza e sanitari per le manifestazioni pubbliche prevedono la presenza di ambulanza registrata nel sistema dell’emergenza e volontari abilitati , la mancanza di una nuova ambulanza nel nostro territorio comporterà un’ulteriore difficoltà organizzativa e un aggravio di spese abnormi dovendosi rivolgere ad altre organizzazioni che di certo spesso non fanno volontariato. Per cui ha concluso Rizzo, lanciamo un appello a tutte le associazioni e in generale a tutti i cittadini di dedicare alcuni minuti del loro tempo per andare a sostenere il nostro progetto che non è per la Misericordia ma per tutta la comunità.