Il dott. Antonino Iacolino, psicologo e psicoterapeuta, annuncia con piacere la pubblicazione del suo ultimo saggio intitolato La Comunità Terapeutica ad Orientamento Gestaltico nella Cura dei Comportamenti Additivi e Patologie Alcolcorrelate, edito da Booksprint Edizioni.

L’opera rappresenta un importante contributo nel campo della psicoterapia e delle dipendenze patologiche, proponendo la comunità terapeutica come uno spazio privilegiato per il recupero e la guarigione di persone con problematiche legate a dipendenze.

Il cuore dell’opera

Secondo l’autore, il periodo della pandemia da SARS-CoV-2 ha messo in evidenza l’importanza delle comunità terapeutiche come setting per il trattamento delle tossicodipendenze. Attraverso percorsi di consapevolezza, cooperative learning e mindfulness, la comunità permette ai suoi membri di intraprendere un autentico cammino di cambiamento.

Il libro approfondisce l’approccio gestaltico, che favorisce il recupero delle competenze emotive, sociali e cognitive, accompagnando la persona verso una rinnovata autenticità. Valori come onestà, fiducia e rispetto diventano cardini nel processo di guarigione, grazie al quale si recupera la capacità di vivere pienamente il contatto con sé stessi e con gli altri.

L’autore: una vita dedicata alla cura delle dipendenze

Il dott. Antonino Iacolino è uno psicologo-psicoterapeuta con una lunga esperienza nel trattamento delle dipendenze. Laureato in Psicologia presso l’Università degli Studi di Palermo e specializzato in psicoterapia della Gestalt, ha conseguito master in Applied Behavioral Analysis e Dipendenze Patologiche presso la Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione Auxilium di Roma.

Dal 2007 lavora presso le comunità terapeutiche L’Oasi di Caltagirone e Terra Promessa dell’Associazione Casa Famiglia Rosetta di Caltanissetta. È inoltre docente in corsi di formazione professionale, relatore in seminari e convegni, e autore di numerosi articoli su tematiche sociali.

Altre pubblicazioni

Tra le opere precedenti dell’autore ricordiamo La scuola in Ospedale. Organizzazione e Tecnologie al servizio del bambino ospedalizzato (S. Sciascia Editore, Caltanissetta) e articoli come Smonta il bullo, Ritratto di un Gambler, Alcol, donna e gravidanza e Emozioni e Tossicodipendenza.

Un’opera per professionisti e non solo

Il saggio si rivolge a psicologi, operatori del settore e a tutti coloro che desiderano approfondire i metodi terapeutici nella cura delle dipendenze, offrendo strumenti concreti e riflessioni profonde sull’approccio gestaltico applicato a questo ambito.