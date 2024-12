Venne arrestato in una maxi operazione antimafia, portata a termine dai carabinieri di Siracusa che eseguirono le misure cautelari nei confronti di 19 persone accusate di fare parte del clan Borgata.

Il processo per droga

34 anni, difeso dall’avvocato Junio Celesti, che è sotto processo per questo procedimento e rischia una condanna a 10 anni di reclusione come richiesto dal pm della Dda di Catania, ha incassato una sentenza di assoluzione per un altro processo per detenzione e spaccio di droga, legato a quel blitz.

La perizia sulle impronte

Infatti, nel giorno della retata, era il novembre dello scorso anno, il 34enne venne trovato in possesso di un borsello contenente 23 grammi di cocaina e 14 di crack. Ne è nato un procedimento e la difesa ha chiesto ed ottenuto il processo con il rito abbreviato condizionato all’esecuzione di una perizia dattiloscopica.

Assolto

In sostanza, l’imputato negando ogni addebito in quanto ha sempre sostenuto che quel borsello non era suo ha voluto, tramite il suo legale, sottoporsi all’esame delle impronte digitali. E così, al termine degli accertamenti, “non sono state rinvenute sue impronte” dice l’avvocato Junio Celesti. Il gip del Tribunale di Siracusa ha emesso, al termine della Camera di consiglio, una sentenza di assoluzione.