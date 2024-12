La Polizia del commissariato di Sciacca ha arrestato una giovane per resistenza a pubblico ufficiale. La giovane saccense da tempo senzatetto vive per le vie del centro storico dormendo all’addiaccio e nutrendosi come possibile.

Dopo aver distrutto i vasi della città ieri si è scagliata contro due agenti del locale commissariato di pubblica sicurezza, intervenuti dopo essere stati avvisati da un cittadino che aveva subito il danneggiamento degli infissi di un’abitazione. Per gli agenti per fortuna sono qualche lieve escoriazione

Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo ma ha disposto la remissione in libertà della ragazza.