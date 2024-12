Per lavori sugli impianti, l’Enel sospenderà la distribuzione dell’energia elettrica, giovedì 12 dicembre, dalle ore 8,30 alle ore alle ore 16,20, a Campobello di Licata, in diversi tratti di diverse vie della cittadina. Eccole: Regina Margherita, Duca d’Aosta, Tasso, Verdi e Goldoni. La società Enel sollecita i cittadini interessati ad usare prudenza e a non usare gli ascensori nella predetta fascia oraria. L’interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione.

Giovanni Blanda