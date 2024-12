Indetta dal Comune di Campobello di Licata la consultazione popolare “Democrazia partecipata””. Si voterà, dopo mercoledì, oggi (giovedì 12 dicembre), dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15.30 alle 17.30. Sarà possibile votare per i seguenti progetti: lotta al randagismo/sterilizzazione dei cani; acquisto nuova ambulanza; Centro estivo diversamente abili. Possono esprimere il voto tutti i residenti in questo comune che hanno compiuto il 16° anno di età, apponendo una sola preferenza. Il seggio elettorale sarà allestito presso la sala consiliare. La “”Democrazia partecipata”” è una forma di partecipazione diretta dei cittadini alla vita politica della propria città, e consiste nell’assegnare una quota di bilancio dell’Ente locale alla gestione diretta dei cittadini, che vengono così messi in grado di interagire e dialogare con le scelte delle Amministrazione comunale, per modificarle a proprio beneficio.

Giovanni Blanda