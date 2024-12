Con Determina del Direttore n. 484 del 5/12/2024, pubblicata su Albo online dell’ERSU, è stato disposto l’ampliamento del numero delle borse di studio messe a concorso per l’a.a. 2023/2024 fino a esaurimento delle graduatorie.

Sono stati designati assegnatari di borsa di studio, infatti, gli ultimi n. 1.003 studenti di primo anno rimasti idonei non beneficiari per l’anno accademico 2023/2024 le cui sessioni di esami si concludono questo autunno.

La soddisfazione della presidente Margherita Rizza e 9000 borse in pagamento per l’anno accademico 2024/25

A sottolineare l’importante risultato raggiunto da ERSU Palermo per gli studenti che frequentano in Sicilia occidentale le università, le accademie di belle arti e i conservatori di musica, la presidente Margherita Rizza: “È stato raggiunto il 100% di copertura degli idonei per l’anno accademico 2023/24, con l’ausilio delle risorse finanziarie arrivate grazie alle sinergie tra governo nazionale e governo Schifani, tramite l’assessorato all’Istruzione guidato da Mimmo Turano. Più di 10mila studenti hanno ottenuto la borsa di studio, i servizi abitativi sono stati garantiti a tutti i richiedenti e sono stati erogati circa 500mila pasti. Per l’anno accademico appena iniziato (2024/2025), invece, gli uffici dell’ERSU in questi giorni hanno già esaudito tutte le richieste di posto letto sia a Palermo che a Caltanissetta (n.d.r.: dove l’offerta dell’Ente ha superato la richiesta degli studenti). Sul fronte delle borse di studio per l’anno accademico appena iniziato (a.a. 2024/25) entro dicembre inizieranno i pagamenti della prima rata della borsa di studio con le risorse finanziarie già in cassa, con un risultato già di circa il 70% dei richiedenti su 13.388 domande valide: più di 9.000 borse di studio in pagamento, quindi, con un primo risultato in circa l’80% dei richiedenti degli studenti frequentanti i secondi anni di corso e successivi. Un primo risultato – conclude la presidente Margherita Rizza – superiore in percentuale alla prima tranche pagata a dicembre 2023 e che lascia ben sperare per tutti gli studenti richiedenti anche per questo anno accademico.”

Le graduatorie 2023/24

Consulta la graduatoria per ampliamento BORSE DI STUDIO primo anno (In rosso sono stati evidenziati i nuovi assegnatari di borsa di studio). Nel rispetto della legge sulla privacy, i nominativi degli studenti sono stati sostituiti con il numero di pratica, riportato nella domanda di borsa di studio. La pubblicazione della graduatoria sul sito internet istituzionale costituisce notifica all’interessato (art.32 comma 1 L. 69/2009). L’esito del concorso è reso disponibile anche nella pagina personale degli studenti sul portale dei servizi online dell’Ente. Entro fine mese saranno avviate le procedure per il pagamento della borsa di studio agli aventi diritto.