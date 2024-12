Sarebbe stato causato dal malfunzionamento delle luci dell’albero di Natale l’incendio divampato nelle scorse sere in un appartamento situato al terzo piano di una palazzina in una traversa di corso Regina Margherita, Ribera. Il rogo, in breve tempo, ha carbonizzato il divano e alcuni arredamenti.

Tanta paura per la famiglia che risiede nell’abitazione, di proprietà di un quarantenne libero professionista del posto. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area e spento l’incendio. Per fortuna, oltre lo spavento, non si sono registrate gravi conseguenze.