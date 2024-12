Simbolo di rinascita e rigenerazione, il Natale tocca il cuore di adulti e bambini. Ma non tutti, purtroppo, possono viverlo all’insegna della spensieratezza. E’ il caso dei bambini a rischio di esclusione sociale. Per questo motivo, la Fondazione Tommaso Dragotto, che persegue obiettivi di utilità sociale e si impegna a promuovere lo sviluppo culturale ed economico del Paese, ha ideato “Magico Natale”, un ciclo di eventi dedicato ai più piccoli che vivono una condizione di vulnerabilità e disagio sociale.

“Magico Natale”, che torna per il secondo anno consecutivo, arricchirà dal 18 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025 il calendario natalizio di Palermo e Messina, offrendo un’occasione speciale per vivere l’atmosfera natalizia nei quartieri popolari dove non sempre la quotidianità è semplice. L’iniziativa, con il contributo dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro della Regione Siciliana – Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali – e che gode del patrocinio della Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana, è stata presentata oggi, nella prestigiosa sede di Villa del Gattopardo a Palermo, nel corso della conferenza stampa, moderata dalla giornalista Nadia La Malfa, alla quale hanno preso parte numerose autorità.

Tommaso Dragotto, presidente dell’omonima Fondazione, spiega: “Il Natale porta con sè atmosfere e sentimenti connessi alla serenità dello stare insieme, al calore familiare, alla gioia del donare e del ricevere. La magia tipica delle festività legate a questo speciale periodo dell’anno non viene tuttavia vissuta, nella sua pienezza, dai bambini delle fasce sociali più deboli e fragili: è a loro che la Fondazione Tommaso Dragotto rivolge il pensiero, con il desiderio di colmare i loro piccoli cuori di speranza e allegria affinchè anche loro possano vivere un Magico Natale”.

Roberto Lagalla, sindaco di Palermo, afferma: “E’ importante il contributo che riescono a dare grandi realtà come la Fondazione Dragotto, che ringrazio a nome di tutta l’amministrazione comunale, specialmente in un periodo che deve essere all’insegna della solidarietà come il Natale. Il Comune di Palermo sarà sempre al fianco e supporterà questo genere di iniziative che puntano l’attenzione, in particolare, verso i bambini e i soggetti in condizione di marginalità”.

Marco Betta, Sovrintendente del Teatro Massimo di Palermo, dichiara: “Se la musica non ha uno scopo civile e sociale, se non è per tutti, perde gran parte del suo valore. Siamo felici di condividere con la Fondazione Dragotto questa iniziativa di solidarietà rivolta ai bambini nel segno della musica e dell’arte. Le nostre formazioni orchestrali giovanili guidate dal Maestro Michele De Luca e la Cantoria guidata dal Maestro Giuseppe Ricotta, eseguiranno due concerti per i piccoli degenti dell’Ospedale pediatrico della città e un grande concerto in Sala Grande dove sia il pubblico che l’Orchestra saranno composti interamente da bambini. Ma saranno impegnati anche in altre attività musicali allo Sperone con la preziosa collaborazione di Padre Ugo. Ringraziamo la Fondazione Dragotto per averci coinvolto in questo meraviglioso progetto e in questa festa che è un modo per celebrare insieme il Natale e donare emozioni con il linguaggio universale della musica”.

Nuccia Albano, assessore regionale della Famiglia, delle Politiche sociali, sottolinea: “Un Natale più inclusivo e solidale è un obiettivo nobile e importante, soprattutto per garantire che tutti, compresi i bambini provenienti da contesti di marginalità sociale, possano vivere momenti di gioia e serenità durante le festività. Creare un Natale inclusivo e solidale richiede risorse, ma soprattutto un impegno collettivo e la volontà di fare la differenza nella vita degli altri. L’assessorato sostiene gli enti del terzo settore, le fondazioni e le associazioni che si adoperano per i più deboli e supportano le persone con marginalità sociale. Ogni piccolo gesto può contribuire a rendere questo periodo dell’anno speciale per tutti, soprattutto i più piccoli, indipendentemente dalla loro situazione socio-economica”.

Pino Galluzzo, deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana, osserva: “Ringrazio la Fondazione Tommaso Dragotto per aver organizzato questa iniziativa di grande solidarietà. I siciliani sono sempre stati un popolo caratterizzato dallo spirito di altruismo e di fratellanza e queste iniziative lo dimostrano. Il Natale rappresenta la massima espressione della solidarietà, dell’unione e dell’uguaglianza. Non bisogna mai smettere di credere e di lottare per un mondo migliore. La parte più importante della nostra società non può che essere costituita dai bambini con la loro spontaneità e innocenza. Noi tutti dovremmo essere ogni giorno un pò bambini, forse questo ci aiuterebbe ad essere persone migliori”.

E Fabrizio Ferrandelli, assessore con delega alle Politiche giovanili del Comune di Palermo, che ha portato i saluti del sindaco Lagalla, ribadisce: “Riteniamo importante questa collaborazione con la Fondazione Dragotto perchè ci permette di arrivare a quella fascia di popolazione alla quale teniamo di più e che non sempre viene raggiunta dalle attività istituzionali. Quando pubblico e privato fanno sinergia con un obiettivo comune i risultati non possono che essere straordinari”.

Aristide Tamajo, assessore all’Istruzione del Comune di Palermo, evidenzia: “Far comprendere il vero senso del Natale significa capire che i doni sono solo una piccola parte di questa celebrazione e che ci sono valori, come la solidarietà e la generosità, che durano molto più a lungo di qualsiasi regalo. Questo approccio incoraggia tutti a vivere il Natale come un momento speciale per donare affetto e creare legami più forti con la propria famiglia e i propri amici. Per questo motivo l’iniziativa Magico Natale della Fondazione Tommaso Dragotto, dedicata alle bambine e bambini e alle loro famiglie della nostra città, ha un grande valore; i diversi eventi in programma, infatti, intendono creare un’autentica atmosfera natalizia che comprende valori come l’inclusione, l’accoglienza e la generosità”.Alessandra Rundo, referente dell’Associazione Morgana di Messina, conclude: “Siamo fieri e orgogliosi di portare avanti per il Natale 2024 questa meravigliosa iniziativa. Si tratta di un evento volto a promuovere valori di solidarietà, beneficenza e coesione sociale. Verranno anche donati giocattoli ai bambini della città che si trovano in una situazione a rischio marginalità sociale per regalare anche a loro momenti di gioia e spensieratezza. Con questa manifestazione vogliamo anche valorizzare la nostra città, Messina, regalando a tutte le famiglie un pomeriggio in cui divertimento, gioia e stupore diventano una cosa sola”.

Il calore della condivisione e la forza della comunità doneranno ai bambini momenti di gioia da custodire tra i ricordi più cari.

“Magico Natale”, è stato spiegato nel corso della conferenza stampa, vuole favorire l’integrazione culturale e sociale, sensibilizzando alle problematiche dei quartieri coinvolti, e rappresentando nel contempo una occasione di promozione e riscatto. Punti cardine della manifestazione, è stato sottolineato, saranno la collaborazione con il Teatro Massimo di Palermo, per quanto riguarda l’intrattenimento musicale, e la solidarietà, con la consegna di regali e giocattoli presso l’ospedale pediatrico “Di Cristina” di Palermo, le parrocchie di quartiere e le associazioni attive sul territorio. Tra gli eventi da non perdere si segnalano lo spettacolo teatrale “Il principe ranocchio” a Messina il 23 dicembre, portato in scena dall’Associazione Buio in Sala di Catania presso la parrocchia San Matteo del quartiere Giostra e la distribuzione di materiale scolastico e la tombola con premi per i bambini il 5 gennaio 2025 alla parrocchia San Filippo Neri di Palermo.