Entrano nel vivo, dopo la firma del verbale di approvazione del progetto da parte dell’Ufficio Tecnico del Settore VI del Comune di Agrigento con la ditta Rekeep, gli interventi di riqualificazione energetica volti a ridurre i consumi e promuovere una gestione sostenibile degli immobili pubblici.

Il Comune ha avviato un ambizioso piano che non si limita agli interventi attuali, ma si proietta verso il futuro con una visione strategica chiara: efficientare i sistemi tecnologici, installare impianti fotovoltaici e creare le basi per una Comunità Energetica. Questo modello consentirà di condividere l’energia prodotta in eccesso con i cittadini delle aree limitrofe, contribuendo non solo alla riduzione delle bollette, ma anche a un miglioramento del benessere collettivo.

Questa iniziativa segna un cambio di passo rispetto al passato, avviando una pianificazione energetica integrata e sostenibile che mira al risparmio e alla tutela dell’ambiente, senza trascurare il miglioramento delle condizioni di vita per cittadini, studenti e famiglie.

Dettaglio degli Interventi e Investimenti programmati

Il progetto prevede un investimento complessivo di circa 700.000 euro, articolato in una serie di interventi mirati su diversi edifici comunali: Riqualificazione della centrale termica: importo investimento 62.000 euro: Scuola dell’infanzia Collodi e scuola primaria Giardino Fiorito. Impianto termico solare: importo investimento 12.000 euro: Uffici comunali di Via Pancamo per la produzione di acqua calda sanitaria. Impianto idrico-sanitario: importo investimento 56.000 euro: Scuola media statale Federico II e scuola primaria G. Verga. Impianto di scarico acque reflue: importo investimento 33.000 euro: scuola primaria G. Verga. Impianto di riscaldamento: importo investimento 4.600 euro: Scuola dell’infanzia Collodi e scuola primaria Giardino Fiorito. Relamping: Investimento complessivo investimento 143.000 euro: Sostituzione dei corpi illuminanti con LED ad alta efficienza presso Uffici comunali di Piazza Gallo, Istituto Comprensivo Garibaldi, Palazzo Comunale, Museo Santo Spirito. Impianti fotovoltaici istallazione Investimento complessivo: 111.000 euro: Uffici di Villaseta, Uffici di Piazza Gallo, Scuola media statale Federico II, Uffici di Via Pancamo. Climatizzazione: importo investimento 56.000 euro: Interventi sugli impianti di climatizzazione.

Questi interventi non si limitano a garantire un significativo risparmio energetico, ma introducono una serie di benefici strategici per l’intera comunità: Risparmio economico: la riduzione dei costi energetici grazie all’efficienza degli impianti e all’uso di fonti rinnovabili; Condivisione dell’energia: attraverso la Comunità Energetica, l’energia in eccesso sarà condivisa con i cittadini delle aree vicine, riducendo i costi delle utenze private e promuovendo la solidarietà energetica; Tutela ambientale: la riduzione delle emissioni di CO₂ e l’uso di energie rinnovabili contribuiscono agli obiettivi di sostenibilità ambientale; Miglioramento della sicurezza e del comfort: la messa a norma degli impianti e l’adozione di tecnologie moderne garantiscono ambienti più sicuri e confortevoli per cittadini e studenti; Innovazione e modernizzazione: il progetto rappresenta un salto di qualità nella gestione degli immobili comunali, rendendoli più efficienti e tecnologicamente avanzati.

Accanto ai suddetti interventi programmati, il Comune di Agrigento ha portato avanti un’intensa attività di manutenzione ordinaria, garantendo la funzionalità e la sicurezza degli impianti negli edifici di propria pertinenza. Nell’ultimo anno, sono state gestite 187 richieste ufficiali di intervento attraverso il servizio di call center dedicato. Gli interventi effettuati includono: n. 44 interventi sugli impianti di climatizzazione estiva; n. 69 interventi sugli impianti idrici; n. 12 interventi sugli impianti di riscaldamento; n. 62 interventi sugli impianti elettrici.

Durante le verifiche funzionali sono stati eseguiti test strumentali sui quadri elettrici, con la sostituzione di 168 interruttori magnetotermici differenziali guasti. Inoltre, sono stati redatti nuovi registri di impianto elettrico per ottimizzare la gestione documentale del servizio di conduzione e manutenzione.

Tra le attività di manutenzione ordinaria, si segnalano: Impianti idrici: sostituzione di rubinetterie, flessibili, pressostati, elettropompe e valvolame; Impianti di riscaldamento: interventi su dispositivi di sicurezza, circolatori e valvolame; Climatizzazione estiva: riparazione di pompe di calore e componenti non conformi alle normative sul refrigerante R22.

“Non posso che essere soddisfatto di quanto è stato programmato dagli uffici tecnici,” ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici ed Energia Ing. Gerlando Principato. “Dietro ogni strategia e ogni risultato ci sono persone che lavorano con impegno quotidiano. Voglio ringraziare l’ing. Gaspare Maria Triassi e il geom. Vincenzo Burceri, che hanno lavorato con dedizione a questa programmazione per oltre un anno, collaborando con Rekeep per definire interventi strategici e ben calibrati.”

Questa iniziativa rappresenta un punto di partenza per ulteriori interventi nel settore energetico, sempre orientati al risparmio e al miglioramento della qualità della vita per i cittadini di Agrigento. La visione è chiara: investire oggi per costruire un futuro più sostenibile e inclusivo, in cui gli immobili comunali non solo siano efficienti, ma diventino anche risorse utili per tutta la comunità. Investire in energia significa investire nel benessere della comunità conclude l’assessore Principato.