Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì, nella mattinata di giovedi. In via Giuseppe Garibaldi, angolo con via Roma, si è sviluppato un principio di incendio in un’ abitazione. I pompieri hanno lavorato per domare l’inizio delle rogo. Erano presenti anche gli agenti della Polizia municipale locale. Sul luogo si è creato un capannello di cittadini, chi perché interessati (fra cui, titolari dell’edificio e vicini di casa) e chi per curiosità. L’episodio è successo intorno alle ore 9. La circolazione stradale per alcuni minuti è stato bloccata.

Nessun danno a persone.

Giovanni Blanda