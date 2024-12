Il Natale a Naro si annuncia con un programma ricco di eventi che coinvolgeranno grandi e piccini, tra cultura, musica, solidarietà e tradizioni. Ecco i principali appuntamenti:

13 Dicembre – Incontro con l’autore

Presso il Castello Chiaramontano alle 17.30, Salvo Toscano presenterà il suo libro L’ultimo Presagio.

14 Dicembre – 6 Gennaio: Presepe Meccanico

La 14ª edizione del Presepe Meccanico sarà inaugurata il 14 dicembre alle 19.00 nella Chiesa del Carmelo, grazie all’impegno degli “Amici del Presepe”.

15 Dicembre – Concerto e Passeggiata Solidale

Concerto: Il Coro Interparrocchiale Empedoclino “Santa Teresina di Lisieux”, diretto da Don Gioacchino Falsone, si esibirà nella Chiesa Santa Maria di Gesù alle 18.30.

Passeggiata Solidale: “Un passo alla volta per un futuro migliore”. Ritrovo in Piazza Garibaldi alle 10.00 con le Cooperative Estia e La Grande Famiglia.

17 Dicembre – Due eventi imperdibili

Concerto di Natale: Gli alunni del Corso ad indirizzo musicale della Scuola Media e il coro della Scuola Primaria del C.I.P.I.A. si esibiranno nell’Atrio della Scuola “S. Agostino” alle 17.30.

Il Villaggio di Babbo Natale: Piazza Garibaldi alle 18.00 con giochi, attività e consegna della letterina.

20 Dicembre – Incontro con l’autore

Laura Licata presenterà Storie sotto la neve. Quattordici racconti di Natale al Castello Chiaramontano, ore 17.30.

21 Dicembre – Presepe di Voci

Una rassegna corale a cura dei “Pueri et Juvenes Cantores Voci Bianche di Don Bosco” nella Chiesa Sant’Erasmo alle 17.00.

Dal 21 Dicembre al 6 Gennaio – Mostra di Quadri

La mostra L’ENIGMA della FORMA sarà ospitata al Castello Chiaramontano.

23 Dicembre – Musicoterapia

La Band dei Ragazzi “Abile Anch’io” terrà un evento di musicoterapia nella Chiesa Santa Maria di Gesù alle 17.00.

Presepe Vivente/Musical

Presso la Casa Contemplativa, a cura de “iConteplATTIVI”, sarà possibile assistere al Presepe Vivente in diverse date: 20, 22, 23, 26, 28, 29, 30 dicembre e 2, 4, 5 e 6 gennaio. Ticket d’ingresso.

27 Dicembre – Tombolata

Serata di gioco e divertimento al Mood Bar con le Cooperative Estia e La Grande Famiglia, ore 20.30.

28 Dicembre – Eventi tra cultura e svago

Urban Walking: Una passeggiata tra i presepi di Naro, a cura di “ASD Rette Parallele”. Ritrovo alle 16.00 in Piazza Padre Favara.

Fiera del Vino e mercatini: Piazza Garibaldi ospiterà stand enogastronomici e musica dal vivo a partire dalle 19.00.

29 Dicembre – Nahar Comics e serata speciale

Nahar Comics: Fiera del fumetto e dell’animazione nella Scuola Largo San Secondo, dalle 10.00. Ticket d’ingresso.

Come to Back: Una serata speciale dedicata a studenti e lavoratori fuori sede in Piazza Garibaldi alle 22.00.

5 Gennaio 2025 – Domenica al Museo e Spettacolo Comico

Apertura gratuita dei musei e siti archeologici di Naro.

Spettacolo comico con Chris Clun in Piazza Garibaldi alle 21.00.