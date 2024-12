Un anno di reclusione e seicento euro di multa per truffa. Il tribunale di Sciacca ha condannato un 47enne di Ribera, ex impiegato postale. L’uomo era stato arrestato quattro anni fa dai carabinieri a margine di un’inchiesta che aveva fatto luce su una truffa compiuta ai danni di almeno sei persone. L’imputato, secondo quanto ricostruito, avrebbe promesso false assunzioni alle Poste in cambio di denaro. Per una delle ipotesi di reato è stato riconosciuto colpevole mentre per altre cinque è stato prosciolto poiché le querele sono arrivate in ritardo.