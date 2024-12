Domenica 22 dicembre, alle ore 17.30, Gioventù Nazionale sarà presente presso il reparto di pediatria dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per donare un momento di gioia ai piccoli pazienti, consegnando regali raccolti grazie alla collaborazione di due negozi di giocattoli del territorio: Toys Center di Villaggio Mosè e Graceffa Giocattoli di Agrigento. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di portare un sorriso ai bambini costretti a trascorrere il periodo natalizio in ospedale, regalando loro un momento di festa e di leggerezza, nel pieno spirito della solidarietà natalizia.

In una dichiarazione, il direttivo di Gioventù Nazionale ha spiegato il significato dell’evento:

“Il Natale è il momento in cui tutti dovrebbero sentirsi più vicini, e nessun bambino dovrebbe mai essere escluso dalla magia di questa festa. Con questa iniziativa vogliamo non solo offrire un dono, ma anche condividere affetto, speranza e vicinanza con i piccoli pazienti e le loro famiglie. Ringraziamo calorosamente i negozi Toys Center e Graceffa Giocattoli per il loro sostegno e invitiamo tutti a unirsi a noi nello spirito di questa iniziativa.”

L’iniziativa è realizzata con il supporto del personale medico e infermieristico del reparto pediatrico, che ha accolto con entusiasmo l’idea. Gioventù Nazionale ringrazia inoltre i negozi aderenti e tutti coloro che contribuiranno alla raccolta dei doni, rendendo possibile questo momento speciale.