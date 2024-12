Con il Decreto Regionale n. 1557, il Comune di Naro ha ottenuto un importante contributo da parte dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente per la riqualificazione del boschetto/parco che separa via Matteotti da Piazza Roma.

Questo intervento rappresenta il primo passo di un percorso di rigenerazione urbana, concepito per rispondere alle esigenze quotidiane dei cittadini. La città non necessita di progetti faraonici, ma di azioni concrete e funzionali che migliorino la qualità della vita.

Il finanziamento permetterà di trasformare il boschetto in un’area relax attrezzata per picnic e in uno spazio dedicato a un orto urbano, restituendo alla comunità un luogo accogliente e vivo.

Particolare riconoscimento è stato espresso nei confronti dell’Onorevole Giusy Savarino, Assessore Regionale, per il sostegno fornito al progetto e per l’attenzione riservata alle istanze del territorio.

Un contributo significativo è arrivato anche dal gruppo di Fratelli d’Italia a Naro, rappresentato dal consigliere comunale Rosalia Arnone e da Vincent Cancemi, che hanno collaborato con l’amministrazione comunale per raggiungere questo obiettivo.

Questo rappresenta solo l’inizio di una serie di progetti volti a rendere Naro una città più vivibile, sostenibile e vicina ai bisogni della popolazione.