Un uomo, 29 anni del Bangladesh, è stato accoltellato la scorsa notte a Palermo, nel mercato della Vucciria, in via dell’Argenteria. La vittima è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Civico ed è ricoverata in terapia sub intensiva per le ferite riportate al torace e all’addome. Le indagini sono condotte dalla polizia che questa mattina è stata nel luogo dell’aggressione per eseguire i rilievi. “E’ stata una brutta notte questa alla Vucciria – dicono i residenti – Abbiamo visto l’arrivo della polizia e delle ambulanze. C’erano locali che hanno messo la musica a palla fino alle cinque del mattino. Non è possibile vivere in questa bolgia ogni fine settimana”