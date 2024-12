La Squadra Mobile di Agrigento e la Squadra Cinofili di Palermo, all’esito di servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti disposti dal Questore Palumbo, dopo aver attentamente monitorato nei giorni scorsi un bracciante agricolo licatese, ha rinvenuto presso un magazzino nella disponibilità dell’uomo mezzo chilo di marijuana già imbustata, pronta per essere spacciata. Fondamentale in questo caso il fiuto di “Yndira”, un pastore tedesco che è riuscito a scovare la sostanza che era stata nascosta dietro un mobile. L’uomo è stato indagato in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.