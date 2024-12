Gli agenti della squadra mobile di Agrigento, durante un attività di controllo per prevenire e reprimere lo spaccio di droga, hanno sorpreso una donna di Raffadali in possesso di un paio di grammi di hashish e di oltre 110 di marijuana. Per la quarantottenne sono scattate le manette per l’ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In attesa dell’udienza di convalida, su disposizione del magistrato di turno, titolare del fascicolo d’inchiesta subito aperto, la donna, già nota alle forze dell’ordine, è stata posta agli arresti domiciliari.