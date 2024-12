All’interno della Valle dei Templi di Agrigento nasce il Museo del Grano. Si tratta di una ricca collezione per studiosi a cui il Parco Archeologico e Paesaggistico lavora dal 2019, quando ha preso il via il progetto “Demetra”, che prevede interventi e azioni per la conservazione della biodiversità e delle risorse genetiche vegetali in agricoltura, con finalità scientifica, divulgativa e didattica, finanziato dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura (in seno al PSR Sicilia 2014-2020, Misure 4.4.a e 10.2).

A conclusione del progetto è stato realizzato il Museo, ovvero il Centro per la Biodiversità mediterranea (CBM) Demetra, ospitato nei locali di Villa Aurea, che oltre ad una piattaforma SIT in cui sono archiviate le schede della agro-biodiversità studiata e raccolta durante il progetto, custodisce una collezione di grani antichi e legumi siciliani. Ben 52 bacheche di dimensioni adeguate ad esporre le piante intere, accolgono l’intera collezione delle principali classificazioni di grani antichi della Sicilia. Ciascuna varietà è identificata mediante una breve scheda descrittiva che riporta nome, luogo di selezione e portamento. Un apposito QrCode rimanda immediatamente alla scheda integrale della varietà custodita dalla banca-dati fornendo al fruitore tutte le informazioni utili e necessarie per operare scelte di coltivazione e attività di produzione. La collezione è stata realizzata grazie alla collaborazione della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia, con cui il Parco ha firmato un protocollo di collaborazione.

Ulteriori dettagli verranno illustrati lunedì, 16 dicembre, a Casa Sanfilippo, alle ore 9,30, in occasione del seminario conclusivo del terzo corso di formazione sul tema “Dalla biodiversità alle comunità del cibo – la valorizzazione della biodiversità nei processi di sviluppo dell’azienda agricola multifunzionale”.

Nel corso della stessa mattinata è in programma il secondo Focus Group sul tema: “Passaggi operativi per la armonizzazione della normativa regionale e nazionale in tema di Agro Biodiversità – il caso studio Sicilia”. Parteciperanno: Antonino Sutera, Coordinatore Rivista Terrà, Vincenzo Montalbano e Maurizio D’Aristotile (entrambi del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste), Dario Costanzo, Coordinamento tecnico della Consulta nazionale dei distretti del cibo e Giuseppe Russo, del Consorzio Ballatore. Durante la manifestazione è prevista la consegna degli attestati ai partecipanti al terzo corso Demetra. A conclusione dei lavori ci sarà la degustazione guidata con i prodotti territoriali.