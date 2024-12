Chi investe nella Zes unica potrà contare su un credito d’imposta pari al 100% del suo investimento. Dopo aver cancellato le singole Zes e dato vita ad una zona economica unica del Mezzogiorno arrivano le “regole d’ingaggio” per gli investimenti e tendono a spegnere le polemica su una scelta (quella della Zes unica) che viene tacciata come mirata a rendere inefficace il provvedimento stesso. una Zes così vasta equivale a nessuna Zes, sostengono i detrattori.

La Zes unica così sarà efficace

Adesso il governo Meloni punta a smentire i critici “Grazie alla lungimirante intuizione dell’allora ministro Raffaele Fitto, il Governo Meloni ha messo a segno un’altra importante misura per il Sud” dice il deputato Segretario di Presidenza della Camera e responsabile per le Politiche del Mezzogiorno di Fratelli d’Italia, Carolina Varchi con riferimento proprio a quanto comunicato dall’Agenzia delle Entrate che ha reso noto che la percentuale di credito d’imposta per gli investimenti effettuati nella Zona Economica Speciale (ZES) è stata fissata al 100%.

Sconti fiscali per 600 milioni in Sicilia

Questa misura rappresenta un’opportunità straordinaria per le imprese del Sud Italia, favorendo concretamente la crescita economica e la creazione di posti di lavoro. In Sicilia, oltre 1.500 aziende potranno beneficiare di quasi 600 milioni di euro di sconti fiscali, legati a investimenti in impianti, macchinari, immobili e attrezzature.

“Questi dati – ha commentato il parlamentare di Fratelli d’Italia – smentiscono qualsiasi iniziale perplessità sulla reale portata della ZES unica”.

Sostenere il tessuto imprenditoriale meridionale

“L’introduzione di questa agevolazione dimostra l’impegno del Governo nel sostenere il tessuto imprenditoriale meridionale, offrendo strumenti concreti per incentivare gli investimenti e valorizzare le potenzialità del territorio – ha detto Carolina Varchi – Questa misura rappresenta un vero e proprio volano per la crescita economica e occupazionale del Mezzogiorno, strategico per la crescita dell’intero Paese”.

“Lo stanziamento senza precedenti di questo Governo per la ZES Unica è andato addirittura oltre le richieste. Un buon auspicio per il futuro, molti altri imprenditori investiranno nel 2025”, ha concluso Varchi.