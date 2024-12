Prosegue l’azione di consolidamento dell’Osservatorio del mercato del lavoro in Sicilia. Nel corso dell’incontro del comitato d’indirizzo, che si è svolto questa mattina in via Trinacria a Palermo, è stata avviata una prima programmazione delle attività per il 2025. Tra i temi affrontati, in particolare quello dello sviluppo delle aree industriali in crisi e dell’individuazione di strategie efficaci per il rilancio e la valorizzazione dei relativi territori.

Le parole della Albano

“Questo approccio – spiega l’assessore Albano – punta non solo a monitorare l’andamento del mercato ma anche a promuovere interventi mirati che possano sostenere la crescita economica e occupazionale nelle aree in difficoltà. La collaborazione tra le istituzioni e gli attori locali sarà fondamentale per implementare soluzioni concrete e sostenibili, nell’ambito di un’azione più complessiva delle politiche attive del lavoro. Il prossimo passo sarà la definizione di un piano d’azione che contempli analisi approfondite e proposte operative, in modo da rispondere adeguatamente alle esigenze del mercato siciliano”.

Il comitato

Assieme all’assessore regionale al Lavoro, Nuccia Albano; al capo di gabinetto dell’assessorato e alla dirigente del dipartimento della Famiglia e delle politiche sociali, Rosolino Greco e Letizia Di Liberti, erano presenti anche il commissario e il direttore del Ciapi di Priolo Gargallo, Giacomo Scala e Fabio Marino, e i rappresentanti regionali del mondo sindacale e di quello datoriale.

Il comitato tecnico scientifico dell’Osservatorio diventerà pienamente operativo il prossimo 12 dicembre, quando saranno definiti i principali temi di indagine e di analisi. Una volta stabiliti, questi punti saranno presentati al comitato d’indirizzo dell’Osservatorio per ulteriori valutazioni e approfondimenti.

La Piana: “Priorità a sicurezza e salute”

“L’Osservatorio regionale del lavoro deve avere fra le priorità la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, oltre che un’analisi e una pianificazione delle misure strategiche per il futuro. Accogliamo con favore questo organismo ma Occorre agire con pragmatismo e concretezza, per evitare che sia l’ennesimo contenitore di buone idee e pochi fatti”. Così dichiara il segretario generale della Cisl Sicilia, Leonardo La Piana, che oggi ha preso parte alla riunione dell’Osservatorio regionale del lavoro.

“Il prossimo 12 dicembre quando si passerà alla fase operativa – aggiunge La Piana – ribadiremo la necessità di stilare un’agenda degli interventi prioritari che deve camminare accanto a una pianificazione degli interventi a medio e lungo termine. Serve infatti uno strumento che guardi al futuro del lavoro spingendosi al prossimo decennio in una terra abituata invece a guardare e a risolvere oggi i temi di ieri”