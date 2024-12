Viene sorpreso in casa, mentre si trovava ai domiciliari, in possesso di quasi trenta chilogrammi di fuochi d’artificio. Il magistrato di sorveglianza Federico Romoli, dopo la segnalazione degli agenti del commissariato Frontiera, ha sospeso la misura alternativa nei confronti di un trentenne empedoclino. I poliziotti hanno perquisito l’abitazione dell’uomo scovando un vero e proprio deposito di esplosivi. L’indagato, difeso dall’avvocato Davide Casà, comparirà davanti il giudice per l’udienza di convalida.