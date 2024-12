Gli agenti della Polizia di Stato, a seguito di un’operazione volta alla prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, condotta unitamente alla Squadra Cinofili della Guardia di Finanza di Messina, hanno denunciato in stato di libertà un italiano di 34 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare l’attenzione degli agenti della Polizia Ferroviaria di Messina, impegnati in controlli agli imbarchi veloci della stazione di Messina Marittima, è stata attirata da un soggetto che, segnalato dal cane antidroga URBAN e alla vista dei poliziotti, ha tentato di eludere i controlli tornando indietro. L’uomo raggiunto dagli operatori, è stato sottoposto ad un immediato controllo che ha dato esito positivo, poiché all’interno della borsa che l’uomo portava a mano, sono stati trovati due involucri con sostanza stupefacente per un peso complessivo di 81 grammi, risultata positiva al narcotest per cannabinoidi.

L’uomo, incensurato, è stato quindi denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti mentre la droga è stata sequestrata.