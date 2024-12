Ottanta lavoratori precari delle Camere di commercio siciliane tutti stabilizzati con un contratto a tempo indeterminato: un momento storico e tanto atteso per loro, concretizzatosi in un incontro all’assessore tuo regionale delle Attività produttive. Presenti, insieme ai lavoratori, il ‘padrone di casà Edy Tamajo, il presidente della Regione Renato Schifani e i sindacati di categoria.

“Siamo per l’abolizione di nuovo precariato e per la stabilizzazione di quello che abbiamo trovato, ce la stiamo mettendo tutta – sottolinea Schifani, – Abbiamo individuato i fondi per intervenire: l’assessore Tamajo si è battuto molto per questa misura, noi lo abbiamo ascoltato e credo che oggi sia una giornata importante per la Sicilia e per questi lavoratori, che avranno stabilità per il loro futuro”.

E’ la Camera di commercio di Caltanissetta quella con il maggior numero di lavoratori stabilizzati, ben 41; altri 23 provengono invece da Agrigento, nove da Trapani e sette da Palermo-Enna. Le prime assunzioni erano state formalizzate nel 2002, le ultime nel 2007: per la definitiva stabilizzazione la Regione ha messo in campo oltre 1,3 milioni di euro.

“Per noi è una giornata importante, poichè scriviamo la parola fine sul precariato – afferma Tamajo, – Il governo Schifani ha dimostrato di voler dare certezza e futuro a coloro che per vent’anni hanno vissuto nell’ombra del precariato: grazie a una norma approvata a novembre, nel periodo delle variazioni di bilancio, è stato possibile dare certezza, futuro e stabilità a questi precari e questo ci rende felici”.