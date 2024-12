Ancora una notte di furti a Licata. Due esercizi commerciali sono finiti nel mirino dei ladri. Nel primo caso, si tratta del negozio di assistenza telefonica Riparo del Rettifilo Garibaldi dove è stata aperta e divelta la vetrina per mezzo di un piede di porco. I malviventi si sono quindi introdotti all’interno del negozio asportando diversi cellulari e computer per un danno notevole. A distanza di poco tempo, anche il bar The Bridge è stato visitato con spaccata alla vetrina e un furto di dolciumi e caramelle. In entrambi i casi è stata presentata denuncia ai Carabinieri e le indagini sono già state avviate. Al vaglio soprattutto le immagini registrate dai circuiti di video sorveglianza della zona che potrebbero aver individuato gli autori.