I Consiglieri Comunali di Forza Italia di Ravanusa, Antonino Nobile e Lisa Alaimo, esprimono profondo rammarico per l’esclusione del Carnevale Ravanusano dalla concessione ed erogazione del contributo per la tutela e la valorizzazione dei carnevali storici italiani.

Il Ministero della cultura, dipartimento per le attività culturali, sulla base dell’istruttoria della domanda e sulla base delle determinazioni della Commissione Consultiva Carnevali storici nelle sedute del novembre 2024, non ha ammesso tra i Carnevali storici il Carnevale Ravanusano perché non ha raggiunto la soglia minima di ammissibilità qualitativa.

I consiglieri auspicando che si possa recuperare per l’inserimento del Carnevale Ravanusano tra i Carnevali Storici, invitano l’Amministrazione e l’assessore al ramo a programmare con maggiore attenzione il prossimo Carnevale Ravanusano 2025 anche con il coinvolgimento del Consiglio Comunale, con tempi e modi adeguati, sollecitando le associazioni e le attività di Ravanusa a lavorare insieme per un evento che anche se non storico è un punto di forza della tradizione ravanusana degli ultimi decenni.