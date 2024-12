Eventi natalizi presso le abitazioni della famiglia Montana/Avarello (Via Bruno Buozzi) e Famiglia. Rago/Miceli (Via Maroglio).

“” L’iniziativa viene accolta dalla comunità con sentita partecipazione grazie ad angeli “speciali” interpretati dai ragazzi “”Abile Anch’io” che, coordinati da Santina Vivacqua, animano le strade di Ravanusa con i tradizionali canti di Natale. Ottimo il servizio da parte dei soci volontari del “” Centro Aiuto Acams “” e dei volontari della Croce Rossa Italiana – Unità Territoriale di Ravanusa: Daniel Ciotta, Riccardo Gruttadauria e Danilo Cassaro.

Nuovo appuntamento Giovedì 19 dicembre, alle 18:30, con ritrovo e partenza davanti la Chiesa Santa Croce, per visitare “Li Nannareddri di Nonna Elia” delle famiglia Bonanno (Via Montebello) e Famiglia Tedesco/Burgio (Via Lincoln). La comunicazione e’ del Gruppo Volontari e Socie Volontarie.

La Responsabile e’ Maria Petix, Acams – Sociale e Solidarietà, Ravanusa.

Giovanni Blanda