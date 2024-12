Una gara da un milione e mezzo di euro per consolidare il versante orientale di Monte Bonifacio a Montallegro, nell’Agrigentino. Le offerte dovranno pervenire per via telematica all’Ufficio regionale per il contrasto al dissesto idrogeologico, diretto da Sergio Tumminello, entro il prossimo 21 gennaio. “Attraverso la nostra stazione appaltante – sottolinea il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a capo della Struttura commissariale – stiamo portando avanti una capillare operazione di messa in sicurezza dei centri abitati dell’Isola, rimuovendo tutte quelle potenziali situazioni di pericolo che tengono in apprensione i cittadini. Anche in questo caso, l’allarme scattato dopo il crollo di alcuni massi dall’altura è stato prontamente raccolto e, a breve, partiranno le necessarie opere di consolidamento e quelle per contrastare in modo efficace eventuali nuovi cedimenti che dovessero verificarsi in futuro”.

I lavori che prossimamente saranno aggiudicati, prevedono, infatti, oltre al disgaggio e alla rimozione di tutte le sezioni rocciose instabili, anche la collocazione di pannelli paramassi e reti in acciaio. Una schermatura totale a vantaggio della sicurezza dell’area sottostante compresa tra la via Calvario e la via Liborio Bonifacio. Una zona in cui ricadono sia la scuola materna sia quella elementare, oltre a diversi altri edifici. Qualche anno fa, grosse pietre staccatesi improvvisamente dal costone raggiunsero persino l’attigua strada statale 115, paralizzando per alcune ore la circolazione.

“Ben si comprende – conclude il governatore – la diffusa preoccupazione che, a partire da quell’episodio, c’era tra la gente e che ha immediatamente fatto scattare le procedure per finanziare pure la progettazione esecutiva per rendere in tal modo l’opera subito cantierabile. Oggi siamo a un passo dal chiudere definitivamente anche questa emergenza“