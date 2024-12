Via libera ad una spesa di 3 milioni in tre anni – dal 2025 al 2027 – per le esigenze infrastrutturali della linea ferroviaria Palermo-Agrigento-Porto Empedocle. Lo prevede la riformulazione di un emendamento alla manovra proposto dal Movimento 5 stelle e approvato dalla Commissione Bilancio della camera.